Як варити куряче філе, щоб воно залишалось соковитим: лайфхак з фольгою

Як зварити куряче філе, щоб зберегти його соковитість

Варіння курячого філе може бути справжнім викликом для багатьох кулінарів. Як часто ми зустрічалися з такою ситуацією, коли під час готування філе воно втрачає свою соковитість і стає сухим? Одним зі способів зберегти неперевершений смак та м'якість курячого філе є використання фольги.

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Фольга є прекрасним інгредієнтом для приготування курячого філе, оскільки вона допомагає утримати вологу та соки всередині м'яса, запобігаючи їх випаровуванню.

Перш ніж почати готувати, ретельно вимийте куряче філе та обсушіть його паперовим рушником. Видаліть будь-які видимі жирові шари або шкіру. Розріжте достатньо великий шматок фольги, щоб повністю обгорнути куряче філе. Розгорніть фольгу на робочій поверхні і змастіть її невеликою кількістю рослинної олії або невеликим шаром вершкового масла.

За бажанням додайте приправи та маринад до курячого філе. Це можуть бути базилік, часник, розмарин, соєвий соус або будь-які інші улюблені спеції. Ретельно намажте маринад по всьому філе.

Покладіть куряче філе на підготовлену фольгу. Повністю обгорніть філе фольгою, стараючись створити щільну упаковку, щоб утримати вологу всередині. Запам'ятайте, що герметичне упакування є ключем до збереження соковитості.

Розігрійте каструлю з водою до кипіння. Обережно покладіть фольговий пакет з курячим філе у киплячу воду. Впевніться, що пакет повністю занурений у воді.

Зменште вогонь і готуйте куряче філе у фользі протягом 20-25 хвилин або до повного приготування. Час готування може варіюватися в залежності від розміру та товщини філе. Ви можете перевірити готовність, проколовши найтовстішу частину філе ножем – м'ясо повинно бути білосніжним.

Після завершення готування відключіть вогонь і обережно вийміть фольговий пакет з курячим філе з води. Розгорніть фольгу, будьте обережні, оскільки може виділятися гаряча пара. Перенесіть куряче філе на тарілку та залиште його трохи покоїтися протягом кількох хвилин перед подачею.

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