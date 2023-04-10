Як повернути блиск пожовклим фарам авто: допоможе простий саморобний засіб

Фари нових автомобілів – блискучі, прозорі та яскраві, але з часом плафон, що покриває лінзу, може вицвітати, ставати каламутним та набувати жовтого відтінку, що може вплинути на їх зовнішній вигляд та функціональність. Особливо часто такі проблеми виникають у фар з полікарбонату, який, хоча є міцним та легким матеріалом, вимагає ретельнішого догляду порівняно зі склом.

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Однак, на щастя, існують прості та доступні альтернативи, які можна використовувати в домашніх умовах. Одним з ефективних лайфхаків для очищення пожовклих фар є використання саморобної пасти, яку можна приготувати всього з чотирьох інгредієнтів. Вам знадобиться:

1 столова ложка соди;

3 столові ложки зубної пасти;

чверть шматка твердого мила (господарського або туалетного);

сік половинки лимона.

Для приготування пасти спочатку натріть мило на тертці, потім змішайте його з зубною пастою, лимонним соком та содою до однорідності. Далі візьміть звичайну кухонну губку, занурте її в отриманий розчин і жорстким боком ретельно помийте фару. Залиште засіб на фарі на кілька хвилин, а потім видаліть піну та протріть фару сухим рушником при необхідності.

Одна з переваг використання зубної пасти в цьому лайфхаку полягає в тому, що вона може приховати маленькі подряпини на плафоні фари, а також допомогти відновити його блиск та прозорість. Сода своєю чергою виконує роль абразивного засобу, який може ефективно видалити забруднення та відкладення з плафону фари.

Після очищення фари ретельно промийте їх водою, щоб видалити залишки пасти та забезпечити чистоту поверхні. Потім можна нанести на фари захисний віск або спеціальний засіб для догляду за фарами, щоб забезпечити їх довговічність та запобігти повторному вигорянню.

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