Як військовому, що проживає у гуртожитку отримати пільги не комунальні послуги

Учасники бойових дій, які проживають у гуртожитках, мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це означає, що вони можуть отримати знижку на оплату таких послуг, як опалення, гаряча вода, електроенергія, газ тощо.

Як отримати пільги?

Щоб оформити пільги, учаснику бойових дій необхідно:

Бути зареєстрованим у відповідному реєстрі: Переконатися, що він внесений до реєстру осіб, які мають право на пільги. Звернутися до Пенсійного фонду: Подати заяву до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання. У заяві потрібно вказати перелік комунальних послуг, якими ви користуєтесь, та назву організації, що їх надає. Надати інформацію про гуртожиток: Організація, яка управляє гуртожитком, повинна надати Пенсійному фонду детальну інформацію про всі комунальні послуги, які надаються мешканцям гуртожитку, та їхню вартість.

Які саме послуги можуть бути пільговими?

Пільги можуть бути надані на такі послуги:

Управління багатоквартирним будинком: Це стосується послуг, пов'язаних з утриманням та обслуговуванням гуртожитку.

Це стосується послуг, пов'язаних з утриманням та обслуговуванням гуртожитку. Комунальні послуги: До них відносяться:

До них відносяться: Постачання газу, електрики, тепла, води.



Водопостачання та водовідведення.



Вивезення побутових відходів.

Абонентське обслуговування: Це плата за індивідуальні договори на отримання комунальних послуг.

Як приймається рішення про призначення пільг?

Після отримання заяви та необхідної інформації Пенсійний фонд перевіряє надані дані і приймає рішення про призначення пільг. Розмір пільги залежить від виду комунальної послуги та встановлюється законодавством.

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