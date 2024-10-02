Як військовозобов‘язаному продовжити відстрочку від мобілізації та як часто це потрібно робити

По всій території України тимчасові звільнення від призову на військову службу діють не більше 90 днів. Проте наразі всі такі документи залишаються дійсними до 9 листопада, після чого їх необхідно буде оновити.

Про це "Суспільному" повідомив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Процедура продовження відтермінування від призову

Істомін пояснив, що хоча максимальний термін відтермінування становить 90 днів, є певні особливості. Якщо громадянин отримав відтермінування, наприклад, у вересні чи жовтні, воно залишатиметься чинним до 9 листопада, але є важливий момент.

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"Чоловіки повинні будуть заново оформити відтермінування або продовжити його через єдиний державний реєстр. Однак це не відбувається автоматично — громадянин має сам ініціювати цей процес. Відтермінування насамперед в інтересах військовозобов'язаного", — наголосив Роман Істомін.

Для продовження терміну дії відтермінування військовозобов'язаний подає заяву на розгляд комісії у паперовому або електронному форматі, зокрема через додаток "Резерв+". У разі продовження мобілізації, перевірка підстав для відтермінування здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів.

Якщо перевірку через реєстр провести неможливо, ТЦК та СП звертаються до відповідних служб для надання необхідних документів. У випадку відмови комісії у наданні відтермінування, військовозобов'язаного направлять на медичне обстеження для визначення придатності до служби.

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