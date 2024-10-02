Как военнообязанному продлить отсрочку от мобилизации и как часто это нужно делать

На всей территории Украины временные освобождения от призыва на военную службу действуют не более 90 дней. Однако все такие документы остаются действительными до 9 ноября, после чего их необходимо будет обновить.

Об этом " Общественному " сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Процедура продления отсрочки от призыва

Истомин объяснил, что хотя максимальный срок отсрочки составляет 90 дней, есть некоторые особенности. Если гражданин получил отсрочку, например, в сентябре или октябре, она будет действовать до 9 ноября, но есть важный момент.

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"Мужчины должны будут заново оформить отсрочку или продлить ее через единый государственный реестр. Однако это не происходит автоматически — гражданин должен сам инициировать этот процесс. Отсрочка, прежде всего, в интересах военнообязанного", — отметил Роман Истомин.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает заявление на рассмотрение комиссии в бумажном или электронном формате, в частности, через приложение "Резерв+". В случае продления мобилизации проверка оснований для отсрочки осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов.

Если проверку через реестр провести невозможно, ТЦК и СП обращаются в соответствующие службы для предоставления необходимых документов. В случае отказа комиссии в предоставлении отсрочки военнообязанного направят на медицинское обследование для определения пригодности к службе.

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