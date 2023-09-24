Як втричі пришвидшити приготування компосту: простий лайфхак

Багато городників утримують на своїй ділянці компостну купу, де відкладаються опале листя, овочеве бадилля, бур'яни та інші органічні відходи. Ця купа стає джерелом добрива для ґрунту, але процес її перегнивання може займати значний час.

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У статті видання "Апостроф" розглянули спосіб, яким можна втричі прискорити цей процес. Для прискорення перегнивання компосту вам знадобиться звичайна вода, а також добрива чи дріжджі. Ці компоненти активують біологічні процеси розкладання, що сприяє швидшому утворенню готового добрива.

Дріжджі слід попередньо розчинити у банці з теплою водою та додати кілька ложок цукру. Після цього дайте цій суміші стояти протягом доби. Готовий розчин з дріжджами та цукром буде використовуватися для активування процесів перегнивання.

Після підготовки розчину дріжджів його необхідно рівномірно розплескати по поверхні компостної купи. Після цього додайте ще відро води, рівномірно розподілене на всю площу. Така процедура значно прискорить перегнивання органічних матеріалів у вашій компостній купі.

Варто зазначити, що цей метод є досить ефективним і дозволить вам отримати готове добриво для ґрунту відразу ж швидко, що особливо корисно для городників та садівників.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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