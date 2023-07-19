Як обрати хороший букет для коханої: поради флористів

Квіти завжди були чудовим подарунком, який може підняти настрій в будь-який похмурий день. Подаруйте своїм близьким квіти, адже вони справді цього заслуговують. І нині замовити квіти стало набагато простіше – достатньо всього лише кількох кліків.

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Правильний вибір квіткової композиції може стати чудовим подарунком або приємним доповненням до іншого презенту. Квіткові композиції можуть бути даровані рідним з нагоди свята або приємно здивувати наречену під час весілля. Але декілька квітів особливо виділяються:

Троянди – королеви квітів, які завжди є чудовим варіантом для святкового привітання, романтичних зустрічей та річниць. Пелюстки троянди повинні бути пружними і щільно прилягати один до одного, листочки – яскраво-зелені, а аромат – витончений. Також стебла рослини мають бути без плям і подряпин. Краще обрати букет з 5 або 7 троянд для першого побачення, а на річницю весілля – більш пишний варіант.

Лілії завжди символізували весну та невинність, і ці ніжні білі квіти чудово даруються на різні події. Свіжі лілії мають закриті бутони і приємний аромат. Зверніть увагу, щоб корені лілій були без ознак гнилі, оскільки ці квіти знаходяться в воді. Розкрита квітка поряд з закритими – ознака довготривалості лілій.

Гербери – це багаторічні квіти, які гармонійно поєднують ніжність та яскравість. Перед покупкою герберів варто перевірити їх свіжість, оскільки вони погано переносять перепади температури. Краще обирати гербери середнього розміру, так як великі екземпляри можуть виглядати менш декоративно.

Альстромерії – квіти, які вважаються красивішими за піони чи троянди. Вони мають ніжні пелюстки та часто даруються молодим дівчатам або колегам по роботі. Важливо звернути увагу на тичинку квітки – вона має бути еластичною та витягнутою. Також, пелюстки альстромерій швидко тріскаються, якщо їх зігнути.

Останнім часом дедалі популярніше стає дарувати квіти в коробці. Такий варіант презентації першим запропонував ірландський драматург Бернард Шоу. Квіти обробляють спеціальним флористичним розчином, що збільшує тривалість їх зберігання у зрізці. А після того, як квіти зів'януть, коробку можна використовувати для зберігання парфумів або косметики.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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