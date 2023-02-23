Як обрати якісне та смачне сало: поради для гурманів

В магазинах та на ринках можна знайти безліч видів сала різних форм та відтінків. Щоб визначити якість сала слід знати про декілька простих особливостей, які допоможуть відрізнити смачний делікатес від поганого продукту.

Найсмачнішим шматком вважається спинне сало. Сало з бічної частини туші також вважається високим сортом, адже ці дві частини мають ніжний і м'який смак та тонку шкірку. Більш жорстким вважається сало зі щоковини, шиї та голови. Такі шматки відрізняються більш товстою шкурою.

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Також на ринках можна знайти особливий продукт, який називають "генеральським салом". Воно має характерну особливість, яка відрізняє його від звичайного сала. Воно являє собою свинячий жир, який перемежовується білим шаром підшкірного покриву тварини, а також рожевим м'ясним прошарком. На вигляд це сало нагадує генеральські лампаси, тому і отримало таку назву.

Сало з тонкими прожилками м'яса з черевної частини відрізняється тонкою ніжною шкіркою. Але воно є небезпечним для вживання. Тому слід знати про ці особливості:

у м'ясній прожилці можуть ховатися шкідливі бактерії та паразити;

у засмальцьованому салі шкідливі бактерії не виживають;

"чисте" солоне сало можна вживати в їжу;

сало з м'ясним прошарком краще піддати термічній обробці.

Щоб перевірити якість сала, проткніть його тильною стороною звичайного сірника. Якщо сірник увійде всередину сала легко – це свідчить про його хорошу якість. Якщо сало протикається сірником із зусиллями, то краще не купувати такий продукт.

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