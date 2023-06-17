Як обрати якісне вино: топ-6 порад

Щоб обрати якісне вино, варто звернути увагу на кілька факторів. Про що саме йдеться підкаже UaPortal.

Вид вина

Підбирайте вино під страви, які будуть на столі

До м'яса підходить червоне вино, а до риби і морепродуктів - біле. Сухі ігристі або рожеві вина підходять до будь-якої страви.

Вартість

Хороше вино не коштує менше 300 гривень за пляшку. Якщо ціна менша – ймовірно у пляшці фальсифікат. Але брати занадто дороге вино також не варто – їх смак можуть оцінити лише сомельє.

Колір вина

Напій не повинен мати осаду та бути каламутним. Зверніть увагу: білі вина з часом темніють, а червоні - світлішають. Якщо червоному вину один рік, а воно буре – не беріть його.

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Вік вина

Найкраще брати вино вік якого складає не менше 1-3 років. Чим старше червоне вино – тим багатший його смак. А біле вино має бути молодим. Чим старше біле вино – тим різкіший його смак.

Вміст цукру

У середньосолодких вин міститься 5-18 г цукру на літр, у напівсолодких – 18-45 г цукру на літр. У десертних вин вміст цукру 100 г/л і більше.

Пробка та етикетка

Етикетка має бути рівною і гладкою, без зовнішніх дефектів. У пляшок з молодим вином гвинтова пробка. Якщо воно старше – пробка буде з натуральних матеріалів.

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