Звертайте увагу на зовнішній вигляд та склад: як правильно обрати м‘ясні консерви

Літо – період пікніків, походів в гори та виїздів з палаткою. Тому у ці моменти м’ясні консерви дуже доречні. Щоб не зіпсувати собі відпочинок варто знати, як правильно їх обирати, щоб не отруїтись.

Постукайте по кришці

Глухий звук після стуку по кришці свідчить про повітря всередині, а це показник наявності бактерій в консервах.

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Дата виготовлення

Уважно перевіряйте дату виготовлення та строк придатності м’ясних консервів.

Склад

Згідно з ДСТУ, у м‘ясних консервах має міститись м'ясо, спеції, вода та жир. Можливо, вони дорожчі та краще обирати якісні консерви, які потішать вас смаком та якістю.

Зовнішній вигляд

Уважно огляньте банку. Вона повинна бути без тріщин, деформацій, іржі та інших недоліків. Пам’ятайте, що пошкодження сприяють потраплянню повітря у банку, а це веде до розмноження патогенних організмів. Також, якщо ви помітили, що кришка випукла, ні в якому разі не беріть такі консерви, адже це свідчить, що там вже активно йде процес розмноження бактерій.

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