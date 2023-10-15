Як вибрати ліки від застуди за симптомами?

Мільйони людей щорічно хворіють на застуду, особливо в період холодів. Слабкість, висока температура, закладений ніс, лихоманка та біль у горлі – все це викликає дискомфорт та неможливість не лише працювати, а й дихати й спати. Оскільки причиною застуди є один із 200 штамів риновірусів, від нього немає конкретних ліків.

Однак безрецептурні препарати можуть полегшити стан та прискорити одужання. Перед прийомом ліків експерти рекомендують враховувати основні симптоми застуди. Які існують безрецептурні препарати й коли їх краще приймати, щоб якомога легше переносити застуду та швидше повернутися до звичного ритму життя?

Закладеність носа та головний біль: що робити?

Закладеність носа і головний біль, що давить у скронях, - характерні симптоми застуди та грипу. Ці ознаки викликають опухлі кровоносні судини у носових ходах та дихальних шляхах. Протизастійні препарати, які відпускаються без рецепта, звужують кровоносні судини, зменшуючи запалення. У результаті ви можете дихати, а слиз витікати. Протинабрякові засоби випускаються у вигляді таблеток, капсул, рідини та назального спрею. До пероральних протизастійних засобів відносяться:

Судафед (псевдоефедрин) – це безрецептурний препарат, який усуває закладеність носа. Доступний у вигляді таблеток звичайної та пролонгованої дії, а також рідини.

– це безрецептурний препарат, який усуває закладеність носа. Доступний у вигляді таблеток звичайної та пролонгованої дії, а також рідини. Судафед PE (фенілефрин) - доступний у вигляді таблеток, рідини й швидкорозчинних смужок, а також у вигляді комбінованих ліків від застуди.

- доступний у вигляді таблеток, рідини й швидкорозчинних смужок, а також у вигляді комбінованих ліків від застуди. Назальні спреї, що містять оксиметазолін - препарати діють безпосередньо у носових ходах, полегшуючи симптоми закладеності носа. В аптеці можна знайти такі бренди ліків із цією діючою речовиною:

- препарати діють безпосередньо у носових ходах, полегшуючи симптоми закладеності носа. В аптеці можна знайти такі бренди ліків із цією діючою речовиною: Анефрин;



Дрістан;



Муцинекс;



Вікс Синекс;



Зикам;



Афрін.

Анальгетики: для зниження температури та усунення болю

Анальгетики – це знеболювальні та жарознижувальні засоби, незамінні у перші дні застуди. Вони знижують температуру, полегшують головний біль та усувають ломоту в тілі. До найпоширеніших безрецептурних анальгетиків відносяться:

Тайленол (ацетамінофен);

Адвіл (ібупрофен);

Алев (напроксен);

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота).

Аспірин і ацетамінофен експерти рекомендують при лихоманці та головних болях, а ібупрофен та напроксен можуть бути більш ефективними при болях та ломоті в тілі.

Слід врахувати, що прийом надто великої кількості ацетамінофену може призвести до серйозних пошкоджень печінки. Лікарі не рекомендують приймати препарат у дозі 4000 мг на день.

Як усунути кашель? Ліки при сухому та мокрому кашлі

Вам не вдасться швидко позбутися кашлю, проте правильно підібравши препарат, можна прискорити цей процес.

При сухому кашлі лікарі радять приймати протикашльові засоби, а при вологому краще підійдуть препарати, що відхаркують.

Протикашльові ліки не лише заспокоюють кашель, а й покращують сон. Активна діюча речовина декстрометорфан міститься у багатьох безрецептурних препаратах, серед яких:

Делсім;

Робітусін;

Муцинекс;

Тусін.

У період застуди вкрай важливо, щоб легені очистилися від слизу за допомогою кашлю. В іншому випадку це може призвести до пневмонії чи інших легеневих інфекцій, тому ліки від кашлю рекомендовані лише в тоді, коли кашель надто неприємний. Відхаркувальні засоби розріджують слиз, щоб вона могла природним чином через кашель вийти з організму.

Відхаркувальний препарат гвайфенезин - це єдиний відхаркувальний засіб, схвалений Управлінням контролю за продуктами та препаратами FDA.

Чихання, нежить: чи допоможуть антигістамінні препарати?

Антигістамінні препарати блокують хімічний гістамін – речовину, яка виділяється в організмі у відповідь на алерген (пилок, пил, глютен тощо).Хоч ці препарати й усувають закладеність носа, пов'язану з алергією, однак під час застуди вони не завжди рекомендовані.

Огляд 18 досліджень показав: антигістамінні препарати можуть допомогти полегшити закладання носа протягом перших двох днів застуди. На третій день і пізніше вони менш ефективні.

До антигістамінних препаратів відносяться:

Бенадрил (димедрол);

Хлор-триметон (хлорфенірамін);

Атаракс (гідроксизин);

Зіртек (цетиризин);

Аллегра (фексофенадин);

Кларинекс (дезлоратадин);

Кларитин, Алаверт (лоратадин);

Ксизал (лівоцетиризин).

Антигістамінні препарати мають побічні ефекти, – попереджають експерти:

сонливість, запаморочення, сухість у роті, запор, погана концентрація.

Як лікувати застуду у малюків та немовлят?

Щоб максимально безпечно полегшити симптоми застуди у дітей, слід перед цим проконсультуватися з педіатром. Для правильного вибору ліків та безпечного дозування, потрібно враховувати вагу, вік та тяжкість симптомів застуди у дитини.

Малюкам молодше 6 місяців, експерти рекомендують препарати із діючою речовиною ацетамінофен (дитячий Тайленол) для полегшення болю.

В аптеці також можна купити безпечні для дітей віком від 2 років безрецептурні версії ібупрофену, антигістамінних препаратів та засобів від кашлю.

Що ще, крім ліків? Натуральні засоби

Щоб полегшити симптоми застуди, крім ліків, також важливо дотримуватись таких здорових звичок:

Висипайтеся та відпочивайте протягом дня.

Під час застуди здоровий сон та відпочинок – це найкраще, що можна дати організму. Адже саме так він відновлюється. Сон також позитивно впливає на імунну систему.

Вживайте багато рідини, зволожуйте повітря.

Споживання води, трав'яного чи ягідного чаю полегшує симптоми, виводить токсини з організму та розріджує слиз. Вдихання пари також може зменшити закладеність носа й полегшити дихання. А використання зволожувача повітря в кімнаті, де ви спите, допоможе очистити носові ходи.

Приймайте добавки цинку, вживайте мед та часник

Є дослідження, які доводять, що добавки цинку активують імунну систему та можуть скоротити тривалість застуди. Мед усуває неприємні відчуття у горлі та допомагає при кашлі. Часник має антисептичні й протимікробні властивості, які можуть підтримувати імунну функцію.

Комплексний підхід: полегшення симптомів

Як правило, застуда має кілька симптомів, тому експерти рекомендують використовувати комплексний підхід для полегшення симптомів, який часто включає:

анальгетики;

протизастійні засоби;

антигістамінні препарати;

відхаркувальні засоби та/або ліки від кашлю.

Ці засоби лікують одночасно чимало різних симптомів застуди вже після першого прийому. Однак їх слід використовувати з обережністю, щоб убезпечити організм від передозування та побічних дій. Переконайтеся, що до складу продукту входять лише ті активні речовини, які усувають наявні у вас симптоми.

Чимало людей помилково вважають, що антибіотики можуть прискорити одужання під час застуди, однак це не так. Вони діють лише при лікуванні бактеріальних інфекцій, а застуда зазвичай викликається вірусом. Обираючи ліки від застуди, враховуйте симптоми, які найбільше викликають дискомфорт, – радять лікарі. А якщо ви приймаєте кілька препаратів, уважно вивчайте склад та дозування, щоб уникнути небезпечних побічних дій.