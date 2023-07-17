Як обрати смачну диню: хитрощі, про які ви не знали

Соковита і ароматна диня є чудовим літнім десертом. Проте інколи, після покупки цього плоду, ми розчаровуємося, коли замість солодких шматочків ми отримуємо неприємний присмак сирої картоплі. Як правильно вибрати диню підкаже UaPortal.

Як вибрати диню

Найважливішим критерієм при виборі дині є аромат. Якщо ви відчуваєте запах зелені, це означає, що плід ще недозрів. Такі дині часто обирають постачальники, оскільки вони довше зберігаються під час транспортування. Але для покупця така диня - втрачені гроші.

У дозрілого плоду має бути яскраво виражений солодкий аромат. Диню треба нюхати біля хвостика і збоку. Якщо ви відчуваєте однаково приємний запах, можете спокійно купувати цей плід.

Також можна спробувати вибрати солодку диню "на дотик". Якщо трохи натиснути пальцями на шкірку, диня повинна трохи пружинити. Якщо вона залишається жорсткою, це означає, що вона ще не дозріла і буде несмачною. Але якщо плід занадто м‘який, це означає, що диня перезріла і швидко зіпсується. Крім того, вона може мати гіркий присмак.

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Продавці також рекомендують звернути увагу на специфічні жовті смуги вздовж плоду. Вони свідчать про наявність цукру і солодкість дині.

Як правильно зберігати та вживати диню

Розрізану диню не можна залишати за кімнатної температури. Якщо ви не з'їли усю диню відразу, слід зберігати її в холодильнику не більше 3 днів.

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