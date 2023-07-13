Як правильно вибрати стиглий ананас: дієві лайфхаки

UAportal підготував корисну інструкцію про те, як правильно вибрати стиглий ананас як на ринку, так і в магазині. Дотримуючись цих порад, можна щоразу приносити додому смачний, солодкий та соковитий ананас.

Вивчіть колір та текстуру

Вибираючи ананас, зверніть увагу на його колір та текстуру. Шукайте ананас з яскравим золотистим кольором на шкірці. Уникайте ананасів переважно зеленого кольору, оскільки вони можуть бути не повністю стиглими.

Крім того, трохи стисніть ананас, щоб оцінити його жорсткість. Стиглий ананас повинен трохи піддаватися при стисканні, що свідчить про те, що він м'який і соковитий усередині.

Читайте також: Як вибрати манго, помело та ананас, щоб не витратити гроші даремно

Перевірте запах

Аромат ананаса може бути добрим показником його стиглості. Понюхайте основу ананаса, де він колись був прикріплений до рослини.

Стиглий ананас повинен мати солодкий тропічний аромат. Якщо ви відчуваєте кислий або ферментований запах, це може свідчити про те, що ананас перезрів або починає псуватися.

Перегляньте листя

Огляньте листя ананаса щодо свіжості. Листя має бути зеленим, здоровим і неушкодженим. Уникайте ананасів з в'ялим або коричневим листям, оскільки це може свідчити про те, що фрукт більш старий або менш свіжий.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати авокадо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !