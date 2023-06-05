Як вилікувати квіти та зробити їх ще красивішими: неочікуваний лайфхак з пивом

Існує безліч цікавих прийомів для догляду за кімнатними рослинами, які допомагають усунути їхні проблеми та зробити їх ще більш привабливими. Одним з несподіваних рішень може бути використання пива. Цей напій, як виявляється, може позитивно вплинути на рослини.

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Мало хто знає, що рослини можна поливати не лише водою, але й пивом. Виявляється, пиво містить бактерії, які можуть стати чудовим захисником для кімнатних рослин та зміцнити їх кореневу систему. Крім того, пиво може наситити ґрунт важливими елементами, такими як азот, калій, магній та марганець.

Однак варто зазначити, що не всі рослини підходять для поливу пивом, оскільки у деяких випадках це може мати негативний вплив і навіть призвести до загибелі рослини. Експерти рекомендують використовувати пиво для поливу кімнатних троянд, грошового дерева, фікуса, драцени та заміокулькаса.

Ще один корисний спосіб використання пива – протирання листя рослин для запобігання накопичення пилу у їхніх порах. Для цього можна приготувати розчин, розведений пивом і водою у рівних пропорціях. Важливо мати на увазі, що перед використанням пива його слід деякий час залишити, щоб гази виходили.

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