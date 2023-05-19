Як виростити "томати-монстри": блогер поділився своїм секретом вирощування помідорів

Як вирощувати і доглядати помідори, щоб вони виросли величезними

В середині травня ми маємо відмінну можливість зайнятися садівництвом, коли весна в самому розквіті. Не важливо, чи ви плануєте висаджувати квіти у великі кашпо, вирощувати полуницю у віконних ящиках чи садити овочі, зокрема помідори, є кілька корисних порад, які допоможуть виростити смачні фрукти, овочі та красиві квіти.

Один з TikTok блогерів, відомий як @farmingintheburbs, поділився цікавим прийомом для посадки помідорів, який, за його словами, дійсно працює.

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Перш за все, важливо обрати сорт помідорів, які славляться своїм великим розміром і соковитим смаком. Деякі популярні варіанти включають Біфштекс, Брендівайн та Іпотечний Ліфтер. Однак, переконайтеся, що ви обираєте сорт, який підходить для кліматичних умов вашого регіону та має відповідні вимоги до умов вирощування.

Перший крок полягає в обрізанні всіх нижніх листків на стеблі помідорної рослини, залишаючи лише два верхніх листочки, як це показано в відео.

Пам'ятайте, що помідори потребують принаймні 8 годин прямого сонячного світла щодня для найкращого росту та плодоношення. Тому обирайте сонячне місце для посадки помідорів у вашому саду або грядці.

Забезпечте достатній простір для росту та розгалуження гілок кожної рослини помідорів. Рекомендується розміщувати рослини на відстані приблизно 2-3 фути одна від одної, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря, що допомагає запобігти захворюванням.

Як видно з відео, видимими є тільки верхні листочки рослини, а стебло з вусиками знаходиться під рівнем землі. Цей прийом сприяє активному росту рослини, оскільки коріння отримує більше поживних речовин.

Не менш важливо регулярно поливати помідори, оскільки вони потребують постійної вологості. Проте уникайте переполиву, що може призвести до загнивання коренів. Зазвичай, рекомендується поливати рослини помідорів один раз на тиждень, забезпечуючи приблизно 1-2 дюйми води.

Також рекомендується підживлювати помідори збалансованим або органічним добривом, щоб забезпечити їм необхідні поживні речовини для здорового росту і врожаю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що додати у ґрунт, щоб отримати небувалий врожай помідорів.

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