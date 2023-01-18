Як виростити туї в домашніх умовах: секрети, які знають садівники

Як виростити тую з гілочки

Садівники поділились секретами вирощуванні туї в домашніх умовах. Живцюванням можна зайнятися просто зараз, а навесні висадити в ґрунт.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дача. Сад та город". Там розповіли, як це зробити.

Візьміть живець розміром 5-8 см з трьома бічними пагонами. Внизу на 1 см звільніть від гілок, а інші гілочки вкорочують на половину.

Перед посадкою живці потрібно підв'ялити в тіні близько 2 діб.

Підготуйте ґрунт: 1 кг торфу + 1 кг дернової землі + 2 кг піску.

Перед посадкою живець замочіть в розчині стимулятора росту (Корневін, Епін).

Після того, як посадите живці, рясно полийте їх та створіть парниковий ефект. Для цього поставте живці в тепле місце, де температура повітря має бути 20-25 градусів. Накрийте їх плівкою.

У такому стані залиште живці на тиждень. У цей час з ними робити нічого не треба. Лише підтримуйте постійну температуру.

Через тиждень тільки обприскуйте вранці живці, без поливу. Також змочуйте землю та живці протягом 1-2 місяців.

Про приживання свідчить відростання бічних обрізаних гілочок і утворення надґрунтових коренів у вигляді тонких ниток. Після цього плівку можна поступово прибирати (спочатку на 1-2 години і т.д.). Ще за місяць можна висаджувати.

Як виростити тую - як посадити тую за допомогою живців - секрети вирощування туя

Щоб у вас виросла міцна та красива туя, важливо правильно підібрати місце. Тому ділянка для посади має відповідати кільком умовам:

1. Ділянка повинна повністю освітлюватися вранці, а з полудня бути в півтіні.

2. Ділянка має бути захищеною від холодних вітрів та протягів.

3. Грунт має бути пухким, водо- і повітропроникним з високою поживністю, середньою кислотністю. Бажанов, щоб ґрунтові води глибоко залягали під нею.

За кілька днів перед тим, як розсадити тую від гілочки, ділянку копає на багнет і розрівнюють поверхню, розбиваючи великі земляні грудки.

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