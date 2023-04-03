Як виростити здорові та сильні кущі малини: весняні поради для городників

Аби малина гарно родила влітку, потрібно вже навесні зайнятися доглядом за її кущами. Якщо ви городник-початківець та достеменно не знаєте, як доглядати за кущами малини навесні, пропонуємо кілька простих порад від досвідчених садівників. Малина є невибагливою рослиною, однак потребує дотримання догляду, щоб її ягоди бути крупними, а врожай великим. Підрізки вона потребує навесні, а саме – вкінці березня на початку квітня.

Готуючи кущі до літа, потрібно спочатку очистити місце, де вона росте від сухої трави та торішнього листя (всі органічні залишки). У такому середовищі можуть жити шкідники, що шкодять малині. До того ж відкритий ґрунт швидше почне прогріватися. А це стимулює рослини до ранньої вегетації.

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Обрізка малини навесні

Зазвичай навесні проводять санітарну та формуючу обрізку малини, аби малинник не перетвориться на непрохідні зарості з густим листям і невеликою кількістю дрібних ягід.

Наприклад ремонтантну малину вирізають під корінь восени після закінчення плодоношення. І навесні вона обрізки не потребує.

Іншу малину готувати треба так: найперше – видалити усі пошкоджені, сухі, вимерзлі, хворі, слабкі пагони та пагони, у яких виявлено ознаки зараження. Далі формують посадки. Якщо малина була посаджена кущовим способом, залишають на одному кущі 8-10 пагонів. До цього числа входять дворічні та однорічні пагони. При стрічковій посадці малини на погонний метр залишають 10-15 пагонів. Решту порослі видаляють.

"У пагонів малини, які мають родити цього сезону і досягли висоти 1,2-1,5 м, обрізають верхівки на 10-15 см. Ця операція уповільнює вертикальний розвиток куща, сприяє збільшенню кількості плодових гілочок на пагонах, змушує рослину перенаправити поживні речовини. до майбутніх бутонів та ягід. Підмерзлі верхівки кущів обрізають до першої живої бруньки", – повідомляє сайт "Все Росте". https://vseroste.com.ua/ru/blog/vesnianii-dogliad-za-malinoiu-obrizka-obrobka-poliv

Зазначається, що профілактична обробка малини від шкідників та хвороб – важлива тому, що вилікувати захворювання та боротися зі шкідниками завжди важче, ніж запобігти їх появі. Обробку від зимуючих інфекцій проводять по голих стовбурах, до розпускання листя. Можна використовувати препарати, що містять мідь, а також хімікати.

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Підживлення малини навесні

На початку вегетації кущам малини необхідний азот та удобрення органікою. Перед цвітінням, коли з'явилися бутони, малині необхідний азот і калій – ягоди будуть великі та соковиті.

Полив напровесні виконують, тільки якщо зима була малосніжною і ґрунт не наповнений вологою. Взагалі малина любить нечастий, але рясний полив.

Мульчування дозволяє зберігати вологу та пухкість ґрунту в малиннику, перешкоджає проростанню бур'янів. Доцільно використовувати різні органічні матеріали.

Пропонуємо дізнатися основні поради городників щодо догляду за малиною.

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