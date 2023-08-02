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Як витягнути скалку з пальця, якщо під рукою нема голки: прості способи

Ігор Романько

Як витягнути скалку з пальця без голки

Якщо ви займаєтесь домашніми справами, будівництвом або просто відпочиваєте на природі, вам може знадобитися знати, як позбутися від стороннього тіла, такого як скалка, якщо вона потрапила у вашу шкіру.

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Існує кілька гуманних і простих способів, які допоможуть вам витягнути її без болю, про які пише УНІАН. Давайте розглянемо деякі із них.

Харчова сода

  • Розчиніть 1/4 столової ложки харчової соди в необхідній кількості води, щоб отримати кашку;
  • Нанесіть кашку на пошкоджену ділянку тіла і обережно обмотайте бинтом;
  • Залиште компрес на добу;
  • Зніміть пов'язку і перевірте, чи вийшла скалка. Якщо ні, повторіть процедуру знову.

Бананові або картопляні шкірки

  • Відріжте або відірвіть шматок шкірки з банана або картоплі.
  • Прикладіть шкірку до місця з скалкою.
  • Заклейте пластиром або обмотайте бинтом і залиште на ніч або на добу.
  • Потім витягніть скалку пінцетом.

Сіль

  • Змочіть трохи солі та нанесіть її на пошкоджену ділянку.
  • Обережно обмотайте бинтом.
  • Залиште компрес протягом доби.
  • Потім перевірте, чи вдалося витягнути скалку.

Якщо скалка знаходиться на поверхні шкіри

  • Використання перекису або білого оцту, які допоможуть скалці вийти самостійно.
  • Використання ефірних масел, що допоможуть зм'якшити шкіру і витягнути скалку пінцетом.
  • Використання гарячої води або пари, що допоможе витягнути скалку, за допомогою пляшки або зубочистки.

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