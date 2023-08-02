Як витягнути скалку з пальця, якщо під рукою нема голки: прості способи
Якщо ви займаєтесь домашніми справами, будівництвом або просто відпочиваєте на природі, вам може знадобитися знати, як позбутися від стороннього тіла, такого як скалка, якщо вона потрапила у вашу шкіру.
Читайте також: Почніть їсти желе і ви допоможете своєму організму
Існує кілька гуманних і простих способів, які допоможуть вам витягнути її без болю, про які пише УНІАН. Давайте розглянемо деякі із них.
Харчова сода
- Розчиніть 1/4 столової ложки харчової соди в необхідній кількості води, щоб отримати кашку;
- Нанесіть кашку на пошкоджену ділянку тіла і обережно обмотайте бинтом;
- Залиште компрес на добу;
- Зніміть пов'язку і перевірте, чи вийшла скалка. Якщо ні, повторіть процедуру знову.
Бананові або картопляні шкірки
- Відріжте або відірвіть шматок шкірки з банана або картоплі.
- Прикладіть шкірку до місця з скалкою.
- Заклейте пластиром або обмотайте бинтом і залиште на ніч або на добу.
- Потім витягніть скалку пінцетом.
Сіль
- Змочіть трохи солі та нанесіть її на пошкоджену ділянку.
- Обережно обмотайте бинтом.
- Залиште компрес протягом доби.
- Потім перевірте, чи вдалося витягнути скалку.
Якщо скалка знаходиться на поверхні шкіри
- Використання перекису або білого оцту, які допоможуть скалці вийти самостійно.
- Використання ефірних масел, що допоможуть зм'якшити шкіру і витягнути скалку пінцетом.
- Використання гарячої води або пари, що допоможе витягнути скалку, за допомогою пляшки або зубочистки.
Нагадаємо, є багато порад, якими можна скористатися, щоб сприяти гарному сну, зокрема, внести зміни до свого раціону, оскільки деякі продукти та напої мають корисні властивості для сну. UAportal розповів про 9 кращих продуктів та напоїв, які слід вживати ввечері.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!