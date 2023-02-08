Як вивести масляні плями з джинсів за допомогою двох дешевих засобів: лайфхак

Мало хто знає про цю просту хитрість, яка допоможе вам видалити навіть найстійкіші жирні плями з джинсів. Іноді, видалення масляних плям з джинсів здається неможливим, але це не так. Вивести плями від олії та жиру легко, якщо робити це одразу. Однак, навіть якщо ви помітили забруднення з часом, то забруднень все одно можна позбутись.

Про цей спосіб пише портал santeplus. Для виведення масляних плям рекомендують застосувати тальк або кукурудзяний крохмаль. Ці компоненти дуже добре вбирають жир та олію з тканини. Також знадобиться звичайний мийний засіб.

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Щоб позбутись жирних плям на джинсах:

Вберіть якомога більше рідини паперовими рушниками; Рясно нанесіть на пляму тальк або кукурудзяний крохмаль та залиште на 1 годину; Потім приберіть тальк чи крохмаль та нанесіть кілька крапель мийного засобу на пляму, втираючи його з обох боків джинсів; Після чого виперіть одяг відповідно до рекомендацій на бирках.

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