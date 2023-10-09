Як вивести плями крові з одягу за допомогою народних методів

Плями крові на одязі можуть стати серйозною проблемою. На жаль, деякі звичні методи прання можуть лише погіршити ситуацію, тому слід бути обережними.

Проте існують правильні методи, які допоможуть швидко вивести плями крові з одягу. Для цього вам знадобляться народні методи.

Холодна вода:

Якщо пляма свіжа, негайно занурте забруднений одяг в дуже холодну воду і потріть руками.

Якщо плямі кілька годин – замочіть її в крижаній воді на годину, а потім виперіть з милом під холодною водою.

Свіжу пляму крові також можна вивести, потерши її кубиком льоду.

Господарське мило:

Якщо свіжа кров не вивелася попереднім методом, замочіть частину одягу з плямою в холодній воді на дві години.

Потім щедро натріть пляму господарським милом і залиште ще на 30 хвилин.

Після цього виперіть одяг руками.

Гліцерин:

Для старих плям крові можна використовувати теплий гліцерин.

Підігрійте гліцерин, змочіть в ньому ватний диск і покладіть його на пляму.

Залиште на 1 годину, після чого виперіть річ в машинці.

Сіль:

Сіль добре підходить для видалення старих і засохлих плям крові з білого одягу.

Розведіть 1 столову ложку солі в 1 літрі холодної води і замочіть річ в цьому розчині на ніч.

Вранці виперіть пляму руками з милом під холодною водою.

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Перекис водню:

Цей метод підходить для світлих і незабарвлених тканин, але не використовуйте його на джинсах і темному одязі.

Нанесіть перекис на пляму і залиште на 30 хвилин, кілька разів промокніть річ паперовою серветкою.

Потім ще раз промокніть перекисом, доки пляма не зникне.

Крохмаль:

Для видалення крові з делікатних тканин, таких як шовк, кашемір, використовуйте крохмаль.

Натріть пляму крохмалем з обох сторін і дочекайтеся, поки крохмаль засохне.

Потім протріть пляму під холодною водою.

Зубна паста:

Зубна паста допоможе видалити кров із синтетичних тканин.

Змастіть кроваву пляму зубною пастою і залиште до повного засихання.

Промийте пляму під холодною водою і виперіть річ в машинці, якщо залишився запах пасти.

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