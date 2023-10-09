Как вывести пятна крови из одежды с помощью народных методов

Пятна крови на одежде могут стать серьезной проблемой. К сожалению, некоторые привычные методы стирки могут только усугубить ситуацию, поэтому следует быть осторожными.

Однако существуют правильные методы, которые помогут быстро вывести пятна крови из одежды. Для этого вам пригодятся народные методы.

Холодная вода:

Если пятно свежее, немедленно окуните загрязненную одежду в очень холодную воду и потрите руками.

Если пятно несколько часов – замочите его в ледяной воде в час, а затем постирайте с мылом под холодной водой.

Свежее пятно крови также можно вывести, потерев его кубиком льда.

Хозяйственное мыло:

Если свежая кровь не вывелась предварительным методом, замочите часть одежды с пятном в холодной воде на два часа.

Затем щедро натрите пятно хозяйским мылом и оставьте еще на 30 минут.

После этого постирайте одежду руками.

Глицерин:

Для старых пятен крови можно использовать тёплый глицерин.

Подогрейте глицерин, смочите в нем ватный диск и уложите его на пятно.

Оставьте на 1 час, после чего постирайте вещь в машинке.

Соль:

Соль хорошо подходит для удаления старых и засохших пятен крови из белой одежды.

Разведите 1 столовую ложку соли в 1 литре прохладной воды и замочите вещь в этом растворе на ночь.

Утром постирайте пятно руками с мылом под холодной водой.

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Перекись водорода:

Этот метод подходит для светлых и неокрашенных тканей, но не используйте его на джинсах и темной одежде.

Нанесите перекись на пятно и оставьте на 30 минут, несколько раз промокните предмет бумажной салфеткой.

Затем еще раз промокните перекисью, пока пятно не исчезнет.

Крахмал:

Для удаления крови из деликатных тканей, таких как шелк, кашемир, используйте крахмал.

Натрите пятно крахмалом с обеих сторон и дождитесь, пока крахмал засохнет.

Затем протрите пятно под холодной водой.

Зубная паста:

Зубная паста поможет удалить кровь из синтетических тканей.

Смажьте кровавое пятно зубной пастой и оставьте до полного засыхания.

Промойте пятно под холодной водой и постирайте вещь в машинке, если остался запах пасты.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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