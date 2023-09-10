Як вивести жирну пляму на одязі за допомогою борошна: лайфхак
З кожним трапляється неприємність, коли випадково падає їжа на одяг, і там залишається жирна пляма. Звичайні засоби можуть не впоратися з виведенням цієї проблеми.
Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що вивести жирны плями з одягу можна за допомогою народних методів, а саме рисового борошна.
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Процес такий простий, що його можна виконати у кілька кроків:
Виявлення стану плями:
Перш за все, знайдіть пляму на вашому одязі і переконайтеся, що вона суха.
Нанесіть рисове борошно:
Нанесіть рисове борошно на забруднену область щільним шаром.
Почекайте:
Залиште борошно на плямі протягом кількох годин або навіть на цілу ніч.
Прання:
Після того, як борошно впитає жир, витрусіть його з одягу. Потім ви можете випрати річ звичайним способом, який підходить для цього виду тканини.
Цей простий, але ефективний спосіб допомагає видалити жирні плями з одягу, не витрачаючи багато часу та грошей на спеціалізовані засоби. Тож, якщо у вас з'явилася пляма, не забудьте про рисове борошно як надійний союзник у боротьбі з неприємними забрудненнями.
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