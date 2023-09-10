Как вывести жирное пятно на одежде с помощью муки: лайфхак

С каждым случается неприятность, когда случайно падает еда на одежду, и там остается жирное пятно. Обычные средства могут справиться с выводом этой проблемы.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что вывести жирные пятна из одежды можно с помощью народных методов, а именно рисовой муки.

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Процесс так прост, что его можно выполнить в несколько шагов:

Выявление состояния пятна:

Прежде всего, найдите пятно на вашей одежде и убедитесь, что оно сухое.

Нанесите рисовую муку:

Нанесите рисовую муку на загрязненную область плотным слоем.

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Подождите:

Оставьте муку на пятне в течение нескольких часов или даже на всю ночь.

Стирка:

После того, как мука впитает жир, вытряхните его из одежды. Затем вы можете постирать вещь обычным способом, подходящим для этого вида ткани.

Этот простой, но эффективный способ помогает удалить жирные пятна из одежды, не тратя много времени и денег на специализированные средства. Итак, если у вас появилось пятно, не забудьте о рисовой муке как надежном союзнике в борьбе с неприятными загрязнениями.

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