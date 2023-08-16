Як вижити в задушливу погоду за допомогою японського лайфхаку

Як охолонути в спеку за допомогою пляшки з льодом

Сезон дощів в Японії зазвичай приносить вологість та жару, які можуть зробити життя незручним. Фармацевт і активний користувач Твіттера, відомий як Хірофумі (@hirokoujiKanpo), поділився цікавим способом збереження комфорту вдома.

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Він запропонував нескладний метод осушення повітря, який не потребує використання осушувачів повітря, кондиціонерів чи вентиляторів, ні електричних, ні ручних. Цей лайфхак не лише зробить повітря більш комфортним, але також підходить тим, хто не переносить штучний потік повітря від кондиціонера.

Ідея полягає в тому, щоб взяти заморожені пляшки, поставити їх у миску і розмістити у приміщенні. Коли волога конденсується на поверхні заморожених пляшок, вони допомагають знизити вологість повітря.

Крім того, коли пляшки розтануть, ви можете використовувати отриману воду для пиття. Якщо ви розмістите таку систему в спальні, це буде не лише ефективним способом контролю вологості, але й допоможе вам виправдати спрагу вночі.

Оберіть будь-які пляшки, які можна заморожувати, найкраще багаторазові. Залиште близько 1/4 пляшки порожньою, коли заморожуєте, щоб уникнути розтріскування.

Нагадаємо, кліматичні експерти в Сполучених Штатах Америки виразно стверджують, що наявне явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, матиме вплив аж до лютого 2024 року.

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