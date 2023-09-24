Як за лічені хвилини освіжити кріп, який зів'яв

Що робити, якщо зів'яв кріп - як освіжити зелень

Кріп часто використовують для соусів, салатів та інших страв, але й для декорування, що робить їжу ще апетитнішою. Проте часом пучок кропу може "вішати голову", бо в'яне.

У такому разі не треба хвилюватися, бо зелень ще можна врятувати. Вдайтеся до простого лайфхаку, який додасть свіжості кропу за лічені хвилини.

Читайте також: У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею

Для того, щоб повернути свіжість зелені, вам треба тільки окріп. Дійте наступним чином:

1. Стебла кропу треба підрізати на 5-7 мм.

2. Налийте на дно склянки трохи скипілої води і залиште зелень у місткості на пару хвилин. Якщо кріп сильно пов'янув, то треба буде більше часу.

3. Після цього промийте зелень у крижаній воді. Мочити треба не тільки стебла, а й гілочки, тобто весь пучок. Такий контрастний душ поверне свіжість кропу без особливих зусиль.

Нагадаємо, що котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!