Як за лічені хвилини освіжити кріп, який зів'яв
Кріп часто використовують для соусів, салатів та інших страв, але й для декорування, що робить їжу ще апетитнішою. Проте часом пучок кропу може "вішати голову", бо в'яне.
У такому разі не треба хвилюватися, бо зелень ще можна врятувати. Вдайтеся до простого лайфхаку, який додасть свіжості кропу за лічені хвилини.
Читайте також: У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею
Для того, щоб повернути свіжість зелені, вам треба тільки окріп. Дійте наступним чином:
1. Стебла кропу треба підрізати на 5-7 мм.
2. Налийте на дно склянки трохи скипілої води і залиште зелень у місткості на пару хвилин. Якщо кріп сильно пов'янув, то треба буде більше часу.
3. Після цього промийте зелень у крижаній воді. Мочити треба не тільки стебла, а й гілочки, тобто весь пучок. Такий контрастний душ поверне свіжість кропу без особливих зусиль.
Нагадаємо, що котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!