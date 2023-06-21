Як за секунди охолодити салон авто за допомогою простого лайфхаку

Літня спека може бути викликом для водіїв, особливо коли немає можливості припаркувати автомобіль у тіні. Температура в салоні може швидко підніматися до надмірних значень. Однак, за інформацією видання Sante, існує японський спосіб, який дозволяє швидко охолодити салон автомобіля, навіть без кондиціонера. Цей метод простий і не вимагає використання додаткових засобів.

Читайте також: Як швидко охолодити авто без кондиціонера: поради водіям

Спочатку потрібно опустити одне з вікон, а потім раптово відчинити протилежні двері. Це створює різкий перепад тиску, що призводить до втягування прохолодного повітря в салон, тоді як гаряче повітря виходить назовні.

Повторення цієї процедури кілька разів допоможе швидко знизити температуру всередині автомобіля.

Якщо у вас є кондиціонер в автомобілі, його можна використовувати, щоб охолодити салон ще швидше. Направте потік холодного повітря в стелю, оскільки він має більшу щільність, що створює додаткову циркуляцію в салоні автомобіля.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!