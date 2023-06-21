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Як за секунди охолодити салон авто за допомогою простого лайфхаку

Ігор Романько

Як швидко охолодити салон авто без кондиціонера

Літня спека може бути викликом для водіїв, особливо коли немає можливості припаркувати автомобіль у тіні. Температура в салоні може швидко підніматися до надмірних значень. Однак, за інформацією видання Sante, існує японський спосіб, який дозволяє швидко охолодити салон автомобіля, навіть без кондиціонера. Цей метод простий і не вимагає використання додаткових засобів.

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Спочатку потрібно опустити одне з вікон, а потім раптово відчинити протилежні двері. Це створює різкий перепад тиску, що призводить до втягування прохолодного повітря в салон, тоді як гаряче повітря виходить назовні.

Повторення цієї процедури кілька разів допоможе швидко знизити температуру всередині автомобіля.

Якщо у вас є кондиціонер в автомобілі, його можна використовувати, щоб охолодити салон ще швидше. Направте потік холодного повітря в стелю, оскільки він має більшу щільність, що створює додаткову циркуляцію в салоні автомобіля.

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