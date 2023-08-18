Як заготувати смачну заправку з моркви для супів та соусів на зиму: простий рецепт

Як зробити заправку для супів та соусів з моркви

Влітку на українських ділянках виросла час збирати ароматні та соковиті помаранчеві морквини. Додайте своєму столу смак домашнього вирощеного овоча, який за смаком і ароматом перевершує магазинну альтернативу. В серпні – найвдаліший час для створення заготовок, щоб насолоджуватися вітамінами та багатим смаком моркви протягом усього року.

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Сьогодні ми пропонуємо вам простий рецепт консервованої маринованої моркви на зиму. Цей овоч можна успішно використовувати для приготування супів, салатів та інших страв, пише УНІАН. Зберігайте його в банках об'ємом 500 мл, а після розкриття – в холодильнику.

Рецепт негострої маринованої моркви на зиму

Інгредієнти:

Морква - 1 кг;

Оцет - 1 столова ложка;

Сіль - 1 столова ложка.

Підготовка:

Моркву добре помийте, очистіть та натріть на тертці або корейці.

Помішайте терту моркву з сіллю.

Банки для консервації можна спершу прокип'ятити або добре промити гарячою водою з додаванням соди.

Кришки банок окремо прокип'ятіть протягом 10 хвилин.

Вкладіть терту моркву у підготовлені банки, а потім додайте оцет.

Розставте банки з морквою в каструлю з м'якою тканиною на дні, обережно закривши їх кришками. Важливо, щоб банки не доторкалися одна одної.

Долейте воду у каструлю до рівня, що дорівнює плечикам банок.

Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть воду до кипіння.

Стерилізуйте банки з морквою протягом 40 хвилин після закипання води.

Після стерилізації закрийте банки кришками, переверніть дном догори та утепліть теплою ковдрою.

Дайте маринованій моркві остудитися, а потім перенесіть її в темне прохолодне місце.

Завдяки цьому простому рецепту ви зможете насолоджуватися смаком літнього врожаю моркви взимку. Така маринована морква стане відмінним доповненням до різних страв та забезпечить вас вітамінами і користью цілий рік.

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