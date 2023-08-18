Як заготувати смачну заправку з моркви для супів та соусів на зиму: простий рецепт
Влітку на українських ділянках виросла час збирати ароматні та соковиті помаранчеві морквини. Додайте своєму столу смак домашнього вирощеного овоча, який за смаком і ароматом перевершує магазинну альтернативу. В серпні – найвдаліший час для створення заготовок, щоб насолоджуватися вітамінами та багатим смаком моркви протягом усього року.
Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт
Сьогодні ми пропонуємо вам простий рецепт консервованої маринованої моркви на зиму. Цей овоч можна успішно використовувати для приготування супів, салатів та інших страв, пише УНІАН. Зберігайте його в банках об'ємом 500 мл, а після розкриття – в холодильнику.
Рецепт негострої маринованої моркви на зиму
Інгредієнти:
- Морква - 1 кг;
- Оцет - 1 столова ложка;
- Сіль - 1 столова ложка.
Підготовка:
- Моркву добре помийте, очистіть та натріть на тертці або корейці.
- Помішайте терту моркву з сіллю.
- Банки для консервації можна спершу прокип'ятити або добре промити гарячою водою з додаванням соди.
- Кришки банок окремо прокип'ятіть протягом 10 хвилин.
- Вкладіть терту моркву у підготовлені банки, а потім додайте оцет.
- Розставте банки з морквою в каструлю з м'якою тканиною на дні, обережно закривши їх кришками. Важливо, щоб банки не доторкалися одна одної.
- Долейте воду у каструлю до рівня, що дорівнює плечикам банок.
- Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть воду до кипіння.
- Стерилізуйте банки з морквою протягом 40 хвилин після закипання води.
- Після стерилізації закрийте банки кришками, переверніть дном догори та утепліть теплою ковдрою.
- Дайте маринованій моркві остудитися, а потім перенесіть її в темне прохолодне місце.
Завдяки цьому простому рецепту ви зможете насолоджуватися смаком літнього врожаю моркви взимку. Така маринована морква стане відмінним доповненням до різних страв та забезпечить вас вітамінами і користью цілий рік.
Пропонуємо дізнатися, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!