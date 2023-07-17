Як законсервувати кабачки по-корейськи з морквою на зиму: простий рецепт

Кабачки можна закрити на зиму не лише у класичних соусах чи з додаванням моркви, але і по-корейськи. Цей рецепт гарантує неймовірний смак і аромат. Давайте детальніше розберемося, як приготувати цю чудову заготівлю.

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Інгредієнти:

3 кг кабачків;

0,5 кг моркви;

0,5 кг цибулі;

3-5 штук червоного солодкого перцю;

1 головка часнику;

1 пачка приправи для корейської моркви (30 г);

1 стакан оцту 9% (250 мл);

2/3 стакани соняшникової олії (250 мл);

1 стакан цукру (250 мл);

2 столові ложки солі;

Пучок кропу.

Приготування:

Очистіть кабачки та моркву від шкірки і натріть їх на крупній тертці. Наріжте цибулю кубиками та додайте її до інших інгредієнтів. Також додайте роздавлений часник, нарізаний перець та кріп. Усе добре перемішайте в глибокій ємності; Перейдіть до маринування. Додайте приправу для корейської моркви, цукор, сіль, соняшникову олію та оцет до овочів. Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Залиште компоненти настоятися у маринаді протягом 2-2,5 годин. За цей час овочі виділять сік завдяки солі та оцту; Розкладіть кабачки по-корейськи у банки. Тару попередньо не потрібно стерилізувати, оскільки вона простерилізується під час консервації; На дно глибокої каструлі покладіть тканину, розмістіть банки з наповненими кабачками та закрийте кришками. Залийте їх водою так, щоб рівень був трохи вище, ніж наполовину банок. Після закипання готуйте консервацію ще 40 хвилин; Вийміть банки з каструлі і закрутіть кришки. Потім переверніть заготівлі догори дном і накрийте щільною тканиною. Наступного дня консервацію можна помістити на зберігання.

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