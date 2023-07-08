Як законсервувати гострі томати з аспірином на зиму: простий рецепт

Помідори мають безліч застосувань, не тільки як інгредієнт для салатів, але також можуть бути консервовані у власному соку або мариновані та солені у бочках. Якщо ви хочете отримати гострий смак, не забудьте додати спеції та часник.

Кулінарка Тетяна поділилася рецептом смачних маринованих помідорів з аспірином і оцтом, які вийдуть гострими. Вона опублікувала цей рецепт на своїй сторінці в Instagram.

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Інгредієнти:

Помідори;

Цукор – 2 столові ложки;

Сіль – 0,5 чайної ложки;

Чорний перець - 0,3 чайної ложки;

Аспірин – 1 таблетка;

Солодкий перець – кілька шматочків;

Цибуля – 1 шт.;

Часник – 1 зубчик;

Оцет 9% – 2 столові ложки.

На дно чистих банок розкладіть всі листочки та додайте чорний перець. Наповніть банки помідорами, заповнюючи їх наполовину. Додайте шматочки солодкого перцю, цибулю та часник, а потім знову помідори. Посипте цукром та сіллю, а потім додайте оцет.

Розмеліть таблетки аспірину (хоча вони й так розчиняться) і додайте їх до банок. Залийте окропом та негайно герметично закрийте банки. Заверніть банки у теплу ковдру на добу. Не забудьте, що помідори повинні добре прогрітися!

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