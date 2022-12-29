Як заряджати та користуватись павербанком, щоб збільшити його потужність та вберегти від несправностей

Як заряджати павербанк, щоб він прослужив довше

Якщо неправильно поводитися з павербанком, то може швидко вийти з ладу, тому варто знати, як правильно заряджати павербанк та що допоможе збільшити потужність портативного зарядного пристрою.

Портативні зарядні пристрої останнім часом стали незамінними для українців, адже дають змогу зарядити мобільний телефон в умовах частих відключень світла, в яких Україні доводиться жити через російські обстріли.

Є спосіб зробити роботу павербанка більш ефективною. Щоб збільшити його потужність, фахівці радять провести 3 повні цикли зарядки. Для цього треба повністю розрядити пристрій і зарядити до 100%, і так 3 рази, щоб батарея "згадала" свій об'єм. Це допоможе пристрою використовувати акумулятор на повну.

Ось головні поради з користування портативними зарядними пристроями:

Не залишайте павербанк під прямим сонячним промінням і біля гарячих предметів, а також не тримайте його у холоді. Перепади температури зашкодять акумулятору.

Для безпечного заряджання потрібна вільна циркуляція повітря, тому його не можна заряджати в кишені чи в сумці.

Коли павербанк повністю зарядився, його потрібно відключати від мережі.

Ось ще декілька порад, які збільшать тривалість життя павербанка:

Зарядіть новий павербанк на максимум після покупки.

Час від часу калібруйте павербанк циклами повної розрядки та зарядки. Такі процедури треба робити не частіше декількох разів на місяць.

Не заряджайте пристрій наполовину, це може зашкодити акумулятору.

Не розряджайте павербанк повністю. Під час регулярного користування краще уникати повної розрядки пристрою до 0%, адже це погано впливатиме на термін використання приладу.

Не зберігайте повністю заряджений павербанк, якщо не збираєтеся користуватися ним довгий час. Це нашкодить акумулятору так само як і повна розрядка.

Обирайте правильний адаптер. Краще – оригінальний адаптер від виробника, або ж підбирати той, що точно відповідає павербанку за характеристиками.

Не залишайте заряджений павербанк у розетці, так пристрій прослужить вам менше.

Під час зарядки павербанка від розетки не підключайте до нього телефон.

Раніше ми писали про те, як обрати якісний павербанк, який не зашкодить акумуляторам ваших пристроїв.

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