Як захистити цибулю від шийкової гнилі: названо два дієві способи

Як садити цибулю, щоб не гнила - чому в середині гниє цибуля

Досвідчені городники поділились двома способами захисту цибулі від шийкової гнилі. Оскільки про цю проблему та інші небезпечні захворювання виявляють досить пізно.

Як правило, шийкова гнилизна проявляє себе вже на етапі зберігання. Про це повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

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Цибуля стає м'якою, а потім з'являються слиз, наліт і темні плями. Хвороба часто є наслідком атаки шкідників, а переносники – трипси.

Як захистити врожай овочів від захворювання?

1. Трави. Деякі рослини надають високий рівень ефективності у питаннях профілактики небезпечного захворювання. Потрібно залити відром води по пучку валеріани, полину та м'яти. Рідина має бути гарячою.

Після цього зачекайте на 24 години та проведіть обробку рослин. Метод застосовується близько чотирьох разів упродовж сезону.

2. Хвойний опад. Якщо у вас є можливість заглянути в ліс, то зберіть кілька кілограмів рослинної сировини з розрахунку на відро гарячої води. Через чотири години можна розпочати обробку рослин. Використовувати цей метод можна на регулярній основі.

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