Як засолити огірки, щоб вони не стали м'якими

Солоні та хрусткі огірки закрити на зиму може бути просто, якщо знати кілька хитрощів. Завдяки нехитрим порадам ваші огірки будуть хрусткими та смачними.

Господині часто додають під час консервування огірків часник, однак саме він, точніше його значна кількість, може призвести до того, що огірки розм'якнуть. Цей інгредієнт під час консервування огірків потрібен, однак його треба класти відповідно до рецепта, за яким ви їх готуєте.

А хрусткості огіркам додасть листя хрону, або корінь цієї рослини.

Пропонуємо простий рецепт неймовірно смачних солоних огірків, які вкладаються у банки під капронову кришку. Вони можуть зберігатися у коморі чи погребі до пів року.

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Вам потрібні стерилізовані трилітрові банки, капронові кришки, огірки та різноманітні приправи.

Розсіл має бути таким: на літр холодної води треба взяти 2 неповні столові ложки солі.

На дно трилітрової банки треба викласти 2 листки хрону, 2 суцвіття кропу, 3 зубчики часнику, 6-7 листочків з вишні та стільки ж зі смородини. Потім миєте огірки та вкладаєте їх у банку й заливаєте розсолом. Банку треба накрити капроновою кришкою й обережно струснути, аби інгредієнти розмішалися.

Потім банки з огірками треба поставити у темне прохолодне місце на 2-3 доби. Періодично перевертайте банки та струшуйте.

Коли ви побачите, що кришка здулася, огірки почали бродити. Потрібно зняти кришки з банок й залишити їх так на добу. Потім знову накрийте банки кришками й перенесіть до комори, або до погреба, де ви зберігаєте консервацію.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

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