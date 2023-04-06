Огірки точно не будуть гірчити: відома городниця розкрила секрет вирощування

Чи не кожен прагне, аби огірки не гірчили та були соковитими. Проте є одна хитрість, про яку фермери та дачники часто забувають.

Відома городниця Юлія Спасібова на своєму YouTube-каналі розповіла, як отримати негіркий урожай цього овоча. Важливою умовою є правильний полив.

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Як правильно сіяти огірки

Огірки – дуже теплолюбні рослини, які треба висівати тільки за стабільної плюсової температури вдень та вночі. Коли надворі вище +25 градусів, то важливо контролювати вологість ґрунту. Найбільш комфортна пора для посадки огірків – це період із травня до липня.

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Щоб мати гарний врожай до морозів, сійте огірки хвилями – кожні два тижні.

Огірки сіють прямо в ґрунт, а не вирощують розсаду. Для цього є два способи – прямо на грядку та на сітку.

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Спосіб з сіткою такий: купуєте сітку в господарському магазині, закріплюєте на потрібній висоті та біля неї висіваєте огірки.

Якщо сієте прямо на грядку, то відстань між насінням має бути 8-10 см, якщо використовуєте сітку – 3 см.

Як виростити огірки, які не гірчать

Огірки важливо добре поливати весь час. Ця умова забезпечить, що огірки не будуть гірчити.

Якщо раптом по рослинах, які не досягли 25 см, вдарили заморозки, то їх потрібно 2 рази на тиждень полити стимулятором росту – гуматом калію.

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Якщо огірки цвітуть, але не плодів не дають – їм не вистачає борної кислоти. Для цього треба пляшечку борної кислоти розвести зі склянкою окропу. Потім розчин розведіть у 9,5 л холодної води та оприсніть огірки. Через 7-10 днів ви побачите дію.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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