Огурцы точно не будут горчить: известная огородница раскрыла секрет выращивания

Едва ли не каждый стремится, чтобы огурцы не горчили и были сочными. Однако есть одна уловка, о которой фермеры и дачники часто забывают.

Известная огородница Юлия Спасибова на своем YouTube-канале рассказала, как получить негорький урожай этого овоща. Важным условием является правильный полив.

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Как правильно сеять огурцы

Огурцы – очень теплолюбивые растения, которые нужно высевать только при стабильной плюсовой температуре днем и ночью. Когда на улице выше +25 градусов, то важно контролировать влажность почвы. Наиболее комфортное время для посадки огурцов – это период с мая по июль.

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Чтобы хороший урожай до морозов, сейте огурцы волнами – каждые две недели.

Огурцы сеют прямо в грунт, а не выращивают рассаду. Для этого есть два способа – прямо на грядку и сетку.

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Способ с сеткой такой: приобретаете сетку в хозяйственном магазине, закрепляете на нужной высоте и возле нее высеваете огурцы.

Если сеете прямо на грядку, то расстояние между семенами должно быть 8-10 см, если используете сетку – 3 см.

Как вырастить огурцы, которые не горчат

Огурцы важно хорошо поливать все время. Это условие обеспечит, что огурцы не будут горчить.

Если вдруг по растениям, не достигшим 25 см, ударили заморозки, то их нужно 2 раза в неделю полить стимулятором роста – гуматом калия.

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Если огурцы цветут, но не плоды не дают – им не хватает борной кислоты. Для этого нужно бутылочку борной кислоты развести со стаканом кипятка. Затем раствор разведите в 9,5 л холодной воды и опрысните огурцы. Через 7-10 дней вы увидите действие.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, или земляной миндаль или тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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