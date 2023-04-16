Як смажити їжу, щоб вона не прилипала до сковороди: лайфхак від професійних кухарів

Як смажити їжу, щоб вона не чіплялася до сковороди

Професіональні кухарі майстерно володіють мистецтвом готування на посуді з нержавіючої сталі. На відеозаписах з ресторанної кухні можна помітити, як шеф-кухарі легко перевертають продукти на сковороді, де вони гладко ковзають по поверхні. Однак, коли звичайні люди намагаються повторити цей "трюк" вдома, виявляється, що їжа швидко прилипає до посуду з нержавіючої сталі.

Читайте також: Чому не варто смажити їжу на звичайному вершковому маслі

Секрет професіоналів розкрив користувач TikTok під ніком Misen. Виявилося, що ключовим вмінням є правильне нагрівання посуду, вчасне додавання олії та розкладання продуктів.

Спочатку потрібно поставити сковороду на середній вогонь на хвилину чи дві, а потім капнути кілька крапель води для перевірки. Якщо вода шипить або не робить нічого, слід зачекати трохи. Якщо вода утворює маленькі кульки, це означає, що посуд занадто гарячий, і потрібно вимкнути вогонь і дати йому охолонути.

Коли вода перетворюється на краплю, яка ковзає довкола сковороди, це означає, що вона готова до використання.

У цей момент, користувач відео додає трохи олії в сковороду, розподіляє її по поверхні, а потім додає яйце, яке легко ковзає, ніби крапля води.

Раніше ми писали про те, як уникнути прибирання кухні після того, як посмажили жирну їжу на сковороді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!