Какаду зміг розв'язати головоломку з вибором інструментів (відео)

Танімбарські какаду (Cacatua goffiniana) є одними з найкмітливіших птахів. Вони здатні створювати набори інструментів та розрізняти, коли виконання завдання потребує лише одного інструмента, а коли весь набір. Схожу поведінку раніше спостерігали лише у людей та шимпанзе. Дослідження було опубліковане у журналі Current Biology.

Деякі, особливо винахідливі особини цього виду, які навчаються краще за інших, можуть виготовляти інструменти для добування їжі. Вчені Віденського університету з'ясували, що інструменти какаду являють собою цілий набір з трьох типів "столового приладдя", кожен із яких має своє призначення. У новому дослідженні з'ясовували, чи розуміють самі птахи, що користуються різними типами інструментів для досягнення єдиної цілі, і коли в усіх них справді є потреба.

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На цей експеримент вчених надихнули досліди з шимпанзе. Ці примати дістають комах із термітників використовуючи коротку гілку, щоб зробити в термітнику отвір та витягати нею термітів. Однак, в залежності від того, чи закритий термітник, або ні, шимпанзе приносили до нього і коротку, і довгу гілки або ж лише довгу, підлаштовуючи інструменти під потреби.

Какаду показали прозору коробку, у якій помістили горіх кеш'ю:

У першому випадку птахам потрібно короткою паличкою проколоти передню мембрану коробки, а довгою дістати горіх. 7 із 10 птахів успішно впоралися із завданням, якому немає аналогів в природних умовах; Потім какаду дали таку ж саму коробку або ж коробку без мембрани, де достатньо було скористатися лише довгою паличкою. Ці інструменти потрібно було донести до коробок шляхом з перешкодами, через драбини та ділянки, які потрібно було пролітати вертикально чи горизонтально.

Птахи розібралися, у яких випадках їм достатньо всього одного інструмента. Проте під час вибору, вони часто хапалися за один, потім опускали його і брали інший, потім теж відпускали його і брали знову перший. У деяких випадках такі дії збільшували шанс взяти правильний інструмент відразу, тому це може бути пов'язано з процесом прийняття рішень і вимагає подальших досліджень.

Коли для виконання задачі потрібний був весь набір, птахи завжди приносили обидва інструменти. Вони переносили їх або одночасно, і така поведінка здивувала вчених, або ж по одному. Какаду набагато рідше приносили весь набір, коли був потрібний лише один інструмент.

Результати дослідження показали, що танімбарські какаду не лише вміють виготовляти складні інструменти, а й розуміють, у яких випадках вони потрібні, що уподібнює їх до приматів.

Раніше американські біологи вирішили воскресити легендарну птицю додо, яку люди знищили в кінці XVII століття.

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