Яка категорія пенсіонерів має право на мінімальну виплату та як її оформити

У 2025 році в Україні окремим категоріям громадян держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні приблизно 3,76 тис. грн. У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов призначаються такі суми.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Для виходу у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу, а у 65 років — від 15 років. Якщо особа не має достатнього стажу для виходу на пенсію у 60 років, вона може зробити це пізніше, дотримуючись вимог щодо віку та наявного стажу. Про це повідомляє ПФУ.

У 2025 році мінімальні виплати в розмірі 3,76 тис. грн передбачені для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та мають необхідну тривалість страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Також така сума гарантується громадянам віком від 80 років, якщо чоловік має 25 років стажу, а жінка — 20.

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Окрім цього, у 2025 році діятимуть і інші мінімальні розміри пенсій. Зокрема, пенсіонери віком 70–80 років зі стажем 35 і 30 років відповідно для чоловіків і жінок отримуватимуть не менше 3,6 тис. грн. Для осіб, яким виповнилося 70 років, розмір мінімальної пенсії розраховується пропорційно до стажу, виходячи з базової суми в 3,32 тис. грн. Тим, хто у віці 75–80 років має щонайменше 25 років стажу (для чоловіків) та 20 років (для жінок), передбачено виплату не менше 3,61 тис. грн. Загалом для непрацюючих пенсіонерів у 2025 році мінімальна пенсія становитиме близько 3 тис. грн.

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