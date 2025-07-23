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Економіка

Яка категорія пенсіонерів має право на мінімальну виплату та як її оформити

Ціхоцька Марія

Яка категорія пенсіонерів має право на мінімальну виплату та як її оформити
Окремим категоріям громадян держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні приблизно 3,76 тис. грн

У 2025 році в Україні окремим категоріям громадян держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні приблизно 3,76 тис. грн. У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов призначаються такі суми.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Для виходу у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу, а у 65 років — від 15 років. Якщо особа не має достатнього стажу для виходу на пенсію у 60 років, вона може зробити це пізніше, дотримуючись вимог щодо віку та наявного стажу. Про це повідомляє ПФУ.

У 2025 році мінімальні виплати в розмірі 3,76 тис. грн передбачені для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та мають необхідну тривалість страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Також така сума гарантується громадянам віком від 80 років, якщо чоловік має 25 років стажу, а жінка — 20.

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Окрім цього, у 2025 році діятимуть і інші мінімальні розміри пенсій. Зокрема, пенсіонери віком 70–80 років зі стажем 35 і 30 років відповідно для чоловіків і жінок отримуватимуть не менше 3,6 тис. грн. Для осіб, яким виповнилося 70 років, розмір мінімальної пенсії розраховується пропорційно до стажу, виходячи з базової суми в 3,32 тис. грн. Тим, хто у віці 75–80 років має щонайменше 25 років стажу (для чоловіків) та 20 років (для жінок), передбачено виплату не менше 3,61 тис. грн. Загалом для непрацюючих пенсіонерів у 2025 році мінімальна пенсія становитиме близько 3 тис. грн.

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