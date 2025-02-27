Яка категорія пенсіонерів отримає дві виплати у березні: подробиці

У березні 2025 року деякі українці зможуть отримати одразу дві пенсійні виплати. Відповідно до законодавства, така можливість передбачена лише для вразливих категорій населення.

Хто зможе отримати дві пенсії?

Право на дві пенсії мають громадяни, яким встановлено групу інвалідності. Вони можуть отримувати як звичайну пенсію за віком, так і додаткову виплату через інвалідність. Про це йдеться у поясненні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення.

У 2025 році розмір цих виплат залишиться на рівні попереднього року. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства мають право на такі суми:

Перша група – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році – 2,36 тис. грн).

– 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році – 2,36 тис. грн). Друга група – 80% від прожиткового мінімуму.

– 80% від прожиткового мінімуму. Третя група – 60% від прожиткового мінімуму.

– 60% від прожиткового мінімуму. Діти з інвалідністю до 18 років – 70% від прожиткового мінімуму.

Крім того, другу пенсію у березні зможуть оформити особи з інвалідністю у разі втрати годувальника.

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Вимоги до страхового стажу

Для отримання пенсії через інвалідність необхідний певний страховий стаж, який залежить від віку та групи інвалідності:

Перша та друга група – від 1 до 10 років стажу.

– від 1 до 10 років стажу. Третя група – від 1 до 14 років стажу.

Щоб визначити свій страховий стаж і оформити виплати, громадянам слід звернутися до Пенсійного фонду або відділення соцзахисту.

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