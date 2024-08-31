Яка категорія студентів може втратити відстрочку у вересні

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" №10449, який набрав чинності 18 травня 2024 року, внесення суттєві зміни до порядку призову на військову службу під час мобілізації, зокрема стосовно студентів. Давайте розглянемо детальніше, хто з студентів має право на відстрочку, а хто може бути призваний. Про це пише Уніан.

Хто має право на відстрочку:

Студенти денної або дуальної форми навчання: Незалежно від того, навчаються вони у вищому навчальному закладі чи професійно-технічному училищі, вони мають право на відстрочку.

Незалежно від того, навчаються вони у вищому навчальному закладі чи професійно-технічному училищі, вони мають право на відстрочку. Здобувачі першої вищої освіти: Це стосується як бакалаврів, так і магістрів.

Це стосується як бакалаврів, так і магістрів. Аспіранти та докторанти: Незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).

Незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна). Наукові та науково-педагогічні працівники: Працівники вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Працівники вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Педагоги ПТУ: За умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

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Хто втрачає право на відстрочку:

Студенти вечірньої або заочної форми навчання.

Здобувачі другої та наступних вищих освіт.

Особи, які здобувають освіту нижчого рівня, ніж та, яку вже мають.

Студенти, які відмовляються проходити загальновійськову підготовку.

Щорічно студенти повинні подавати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) довідку з навчального закладу, яка підтверджує їхнє навчання. Студенти, які навчаються за кордоном, також мають право на відстрочку за умови надання відповідних документів. Під час канікул відстрочка зберігається, якщо студент переходить з одного курсу на інший. Але якщо студент вступає на вищий рівень освіти через вступну кампанію, то під час перерви між семестрами він не вважається студентом і може бути призваний. Наразі студенти чоловічої статі після досягнення 30 років не позбавляються права на відстрочку, якщо вони здобувають першу вищу освіту. Проте у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який може змінити цю норму.

Законодавство України щодо мобілізації студентів постійно змінюється. Щоб уникнути несподіванок, студентам необхідно уважно слідкувати за новинами та своєчасно виконувати всі необхідні формальності.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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