Яка категорія українців матиме право на субсидію у 2025 році: відповідь ПФУ

Державна допомога на оплату комунальних послуг буде доступна лише родинам із низьким сукупним доходом. У 2025 році в Україні запрацює оновлена система нарахування житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг.

Згідно з новими правилами, державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями, головним із яких стане сукупний дохід сім’ї. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

На програму пільг та субсидій у держбюджеті передбачено 42,3 млрд грн. Мета нововведень – підвищення адресності допомоги та забезпечення рівних умов для всіх громадян.

Допомога буде доступною лише тим сім’ям, які не здатні самостійно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. Учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, зберігають право на пільги, але з 1 січня 2025 року також враховуватиметься дохід їхніх родин.

"Протягом 2025 року пільги на оплату ЖКГ надаватимуться за єдиним підходом – з урахуванням доходів сім’ї та її здатності самостійно покривати комунальні витрати", – зазначили в міністерстві.

Нові правила набудуть чинності для сімей, які вже отримують допомогу, після завершення опалювального сезону 2024/2025 років. А для тих, хто звернеться за субсидією після 1 січня 2025 року, нова система діятиме одразу.

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Уряд також наголосив на важливості раціонального використання монетизованих пільг. Отримувачів закликатимуть витрачати виділені кошти виключно на оплату комунальних послуг.

Як зазначили в Мінсоцполітики, раніше випадки нецільового використання субсидій призводили до накопичення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури.

Впровадження єдиних критеріїв дозволить скоротити витрати бюджету в умовах війни та підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Раніше ми розповідали, в Україні стались зміни щодо порядку нарахування субсидій.

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