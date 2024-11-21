Яка категорія українців має право на 100% знижку на комунальні послуги

Деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на значні пільги при оплаті комунальних послуг. Особливістю такої підтримки є її спрямування на працівників бюджетної сфери, які присвятили роки роботі в сільській місцевості та продовжують там проживати.

Пільга передбачає повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг, а також компенсацію витрат на придбання твердого палива, рідкого побутового палива та скрапленого газу в межах встановлених норм. Право на таку підтримку мають пенсіонери, які свого часу працювали педагогами, медиками, фармацевтами, спеціалістами захисту рослин, працівниками музеїв, бібліотек та закладів культури. Про це пише 24 tv.ua.

Для отримання пільги необхідно дотримати кілька важливих умов. По-перше, потрібно мати не менше трьох років стажу роботи за відповідною спеціальністю. По-друге, на момент виходу на пенсію особа мала працювати на посаді, яка дає право на пільгу. Суттєвим критерієм є також рівень сімейного доходу: середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 240 гривень.

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Важливо розуміти, що пільга надається строком на дванадцять місяців, але не довше поточного календарного року. Крім того, вона поширюється виключно на самого пільговика, а не на членів його родини.

Для оформлення пільги пенсіонер має подати заяву про надання пільг та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Додатково потрібно надати довідку від відповідного органу, яка засвідчує право на пільгу на підставі трудової книжки.

Система пільг спрямована на підтримку тих, хто присвятив роки служби розвитку сільської інфраструктури, освіти, медицини та культури, створюючи гідні умови життя в сільській місцевості.

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

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