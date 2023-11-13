Яка категорія українців має право отримувати пенсію і соціальну допомогу одночасно

Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу

Деякі українські пенсіонери мають можливість отримувати одночасно два види виплат – пенсію та соціальну допомогу. Для цього треба відповідати певним умовам.

Про те, хто з українських пільговиків може отримувати одночасно соцдопомогу і пенсію у зв’язку із втратою годувальника, інформує портал "На пенсії".

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Згідно із законодавством, особи з інвалідністю з дитинства, установленою до 18 років, мають право на державну соціальну допомогу. Розмір цієї допомоги визначається залежно від групи інвалідності:

І група — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2093 гривень).

ІІ група — 80% прожиткового мінімуму (1674,40 гривень).

ІІІ група — 60% прожиткового мінімуму (1255,80 гривень).

Діти з інвалідністю до 18 років — 70% прожиткового мінімуму (1465,10 гривень).

Особа з інвалідністю, якій інвалідність була встановлена до 18 років і яка отримує соціальну допомогу, може одночасно отримувати і пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. До таких членів сім'ї входять чоловік (дружина), батько, мати, діти, брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника.

Розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника не може бути меншим за 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на одного непрацездатного члена сім'ї (зараз 2093 гривень).

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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