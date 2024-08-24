Яка категорія військовозобов‘язаних має право проходити ВЛК без медогляду
У п’ятницю, 16 серпня, Кабінет Міністрів України оприлюднив новий документ щодо правил мобілізації. Постанова № 932 спрямована на впровадження експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Розглянемо, як це вплине на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це пише NV.ua.
Згідно з новою постановою уряду № 932, військово-лікарська комісія робитиме висновок про стан здоров’я особи на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) eHealth.
Кабінет Міністрів України врегулював порядок проходження ВЛК для осіб з інвалідністю та тих, хто має певні захворювання. Згідно з постановою № 932, такі особи зможуть пройти комісію без проведення медичного огляду.
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До переліку осіб, звільнених від проходження ВЛК, віднесли тих, хто має:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологічні та онкогематологічні захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- тяжкі травми;
- потребують трансплантації органа;
- потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність.
Новий порядок, зазначений у постанові № 932, передбачає, що громадяни з інвалідністю та ті, хто має перераховані вище захворювання, подають на розгляд ВЛК документ, що підтверджує наявність відповідного стану (захворювання), виданий за формою первинної облікової документації № 080-3/о.
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