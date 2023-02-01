Яка відповідальність чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном

Що буде з військовозобов'язаними чоловіками за кордоном

Багато чоловіків призовного віку від 18 до 60 років виїхали за кордон від початку повномасштабної війни та не повернулися. Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла яка адміністративна відповідальність загрожує таким громадянам за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

За словами Вікторії, після повернення додому чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

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Таке правопорушення карається штрафом від 3400 до 5100 грн. Якщо вони нелегально перетинали кордон, то додатково доведеться сплатити від 3400 до 8500 грн.

До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише чоловіків, які отримали повістку та втекли за кордон. За це їм загрожує від 3-5 років ув’язнення.

Юристка також нагадала про правила вручення повістки.

"Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів. Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має", – додала юристка.

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За її словами, правила перетинання кордону не відповідають положенням Основного закону, який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є зараз.

Однак встановлення факту неконституційності тих правил належить до повноважень КСУ. З цього приводу мають звернутися президент чи народні депутати – щонайменше 45 осіб, Верховний Суд або уповноважений Верховної Ради з прав людини, а не фізичні особи.

Відповідно, довести в суді відсутність встановленої у законний спосіб заборони на виїзд чоловіків призовного віку без рішення КСУ про невідповідність Конституції правил перетину кордону, майже неможливо.

Раніше, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, хто і де має право вручати повістки, а юристка Вікторія Тютюнникова відповіла, чи є законним заповнення повістки на прямо вулиці перед врученням.

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