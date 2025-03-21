Яка пенсія в УБД з першою групою інвалідності

Учасники бойових дій, які отримали першу групу інвалідності внаслідок захисту України, мають законне право на своєчасне призначення пенсійних виплат. Юридичні експерти роз'яснили процедуру та терміни оформлення таких пенсій.

Як призначають пенсію військовослужбовцям з інвалідністю

На запитання громадянина зі статусом УБД та інвалідністю першої групи підгрупи Б (довічна), отриманої 13 лютого 2025 року внаслідок поранення під час захисту України, фахівці надали детальні роз'яснення. Про це повідомляється на порталі "Юристи.ua".

Для отримання пенсії по інвалідності звільнені військовослужбовці повинні подати заяву до відповідного структурного підрозділу силового відомства (Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ). Протягом 10 днів після надходження заяви підрозділ зобов'язаний:

Оформити всі необхідні документи та подання

Ознайомити заявника з підготовленими матеріалами

Направити документи до головного управління Пенсійного фонду за місцем реєстрації особи

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Необхідні документи для оформлення пенсії:

Заява про призначення пенсії

Подання щодо призначення пенсії

Паспорт громадянина з копією

Грошовий атестат/довідка про розмір зарплати та додаткові виплати за останні 24 місяці

Військово-медичні довідки про стан здоров'я

Довідка МСЕК про визнання інвалідності

Копія ідентифікаційного коду

Довідка Ощадбанку про відкриття рахунку

Якщо деякі документи відсутні, можна подати наявні, а решту донести пізніше. При цьому, якщо додаткові документи надаються в межах тримісячного терміну, пенсія призначається з дня подання першої заяви.

Пенсійний фонд має ухвалити рішення про призначення пенсії не пізніше 10 днів після отримання заяви з повним пакетом документів. Підтвердженням призначення пенсії є пенсійне посвідчення.

Куди скаржитися у разі порушень

Оскільки в наведеному прикладі заявник служив у Нацгвардії, що підпорядковується МВС, скарги слід подавати до Міністерства внутрішніх справ:

Поштою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Через "Єдине вікно для громадян" на сайті МВС

На електронну пошту міністерства

На "гарячу лінію" МВС (1536)

Через скриньку для кореспонденції (КПП МВС)

Під час особистого прийому

У випадках порушень з боку Пенсійного фонду скаргу можна подати до вищого органу — центрального апарату ПФУ, оскільки більшість рішень ухвалюються на рівні головних управлінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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