Яка порода собак підходить вам за знаком зодіаку: астрологи розкрили секрет

Кожна порода собак має певні риси характеру. Одні вірні, іншим властивий індивідуалізм. Є тварини, які відрізняються спокоєм, поки інші постійно перебувають у русі.

Якщо ви шукаєте собаку, яка ідеально гармонуватиме з вами, варто врахувати поради астрологів. Кому підійде більш життєрадісний, сповнений енергії та сил для постійних веселощів бігль, а кому – товариський та надзвичайно доброзичливий лабрадор-ретрівер? Читайте далі!

Рак (21 червня – 22 липня)

Лабрадор-ретрівер - доброзичливий собака, що робить його ідеальним вибором для Рака. Він вірний, лагідний і прив'язаний до домочадців.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Біглі – активні та товариські собаки, тому вони ідеально поєднуються з енергією та допитливістю Близнюків.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Бордер-коллі – розумний собака, тому він ідеально підходить Дівам. Здібності до навчання роблять його відмінним компаньйоном для амбітних уродженців знаку.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Веймаранер – енергійний, доброзичливий і незалежний собака. Риси, характерні для нього, чудово гармоніюватимуть з оптимістичною та авантюрною натурою народжених під цим знаком.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Золотисті ретрівери люблять бути у центрі уваги. Однак це не заважає їм проявляти дуже сильну прихильність до своїх господарів, що робить їх найкращими компаньйонами для Левів.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель відрізняється врівноваженим характером, що чудово гармонує з рисами Терезів.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Кожен, хто мав можливість проводити час із французьким бульдогом, знає, що однією з його характерних рис є спокій. Ці тварини вірні, що робить їх чудовим партнером для практичних і наполегливих Тельців, які цінують стабільність.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Німецький дог – серйозний собака, готовий чітко виконувати завдання, що робить його ідеальним компаньйоном для наполегливого та серйозного Козерога.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Бернський зенненхунд – чутливий і покірний собака, що ідеально гармонує із зодіакальними Рибами. Це доброзичливий вихованець, що має сильне почуття співпереживання.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Ротвейлер – рішучий, відданий і проникливий собака, тому він ідеально поєднується із загадковим характером Скорпіона.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Упертим Овнам підійдуть активні та сильні породи – алабай, німецька вівчарка чи боксер. З такими тваринами уродженці знаку зможуть скидати надлишок енергії.

Водолій (20 січня – 19 лютого)

Водоліям, які люблять романтику та експерименти, ідеально підійдуть командори. Вони точно привернуть увагу всіх довкола.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.