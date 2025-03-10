Яка середня пенсія в Україні та від чого вона залежить

Величина пенсії в Україні безпосередньо пов’язана із середнім рівнем заробітної плати. У 2024 році цей показник складав 17,5 тисяч гривень.

Ця цифра використовується Пенсійним фондом України для обчислення пенсій та нарахування Єдиного соціального внеску. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на старшу наукову співробітницю Інституту демографії та соціальних досліджень Лідію Ткаченко.

"Дивіться, у нас зарплата в середньому десь та, яку використовує Пенсійний фонд для нарахування нових пенсій і з якої сплачується ЄСВ. Так от середня заробітна плата за 2024 рік вийшла 17,5 тисячі", – повідомила вона.

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Проте середній заробіток, що враховується при розрахунку пенсій, є нижчим за офіційні статистичні показники. Це зумовлено сплатою мінімальних внесків з боку фізичних осіб-підприємців та держави.

"Це враховуючи мінімальні внески, які сплачуються ФОПами, також мінімальні внески, які сплачуються державою за деякі категорії населення. Тому цей показник менший, ніж показник зарплат штатних працівників, який публікує наш Укрстат", – дала роз'яснення Лідія Ткаченко.

За її словами, після індексації середній розмір пенсії складе 6 300 гривень, що становить менш ніж 30% від середнього рівня заробітної плати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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