Які 3 спеції додати в звичайний чай, щоб зробити його корисним для здоров'я

Які спеції додають у чай, щоб він став кориснішим і зміцнював імунітет

Три спеції, які легко знайти в магазині, зроблять ваш чай пряним, а такий напій зміцнить імунітет. Такий чай зміцнює імунітет, є джерелом цінних для здоров’я речовин і допомагає в профілактиці багатьох захворювань.

Цей популярний напій, який деякі люди звикли пити щоденно протягом всього дня, можна зробити в рази кориснішим. Для цього потрібно додати три досить популярні спеції, які широко використовуються у приготуванні різноманітних страв та лікувальних засобів. Йдеться про куркуму, перець та імбир.

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Робити цей напій краще на основі звичайного зеленого чаю.На 200 мл зеленого чаю візьміть чверть чайної ложки куркуми, чверть чайної ложки імбиру та 25 мг перцю. Імбиру можна додати трохи більше, собі до смаку. Все. приготування корисного та ароматного напою завершено.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали чому не можна довго заварювати чай та видавлювати вміст чайного пакетика.

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