Які 8 овочів дієтологи рекомендують їсти для зниження запалення

Існують деякі овочі, які відзначаються своїми корисними властивостями для боротьби з хронічним запаленням в організмі, і про це варто знати.

Дієтологиня та власниця консультаційної служби з харчування "The Mindful Chow" Джаніс Чоу підкреслює, що не всякий вид запалення є завданням ворога організму. Наприклад, гостре запалення допомагає тілу в боротьбі з інфекціями та загоюванні ран. Проте хронічне запалення, яке не зникає протягом тривалого періоду і може бути спровоковане різними чинниками, такими як неліковані захворювання, забруднене повітря, несвоєчасне харчування, або стрес, потребує активного управління.

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Один із способів позбавитися від небажаного хронічного запалення полягає в уживанні протизапальних продуктів, багатих антиоксидантами та клітковиною, яка сприяє здоров'ю кишківника та підтримує імунну систему. Більшість цих корисних речовин знаходиться в рослинній їжі, зокрема в кольорових овочах та фруктах.

Антиоксиданти є ефективними у нейтралізації вільних радикалів, які утворюються в організмі під впливом різних негативних факторів довкілля, таких як вживання алкоголю, забруднення повітря та стрес. Як пояснює дієтологиня Енні Заппулла, надмір вільних радикалів може призвести до тривалого пошкодження клітин, що, в свою чергу, може сприяти розвитку хронічних захворювань.

Деякі вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, такі як поліфеноли та каротиноїди, виконують антиоксидантну функцію в організмі, як зауважує Чоу.

Крім антиоксидантів, клітковина є ще одним важливим компонентом, який сприяє зменшенню хронічного запалення в організмі. Дослідження підтверджують, що клітковина може підтримувати оптимальний рівень рН в кишківнику, що знижує кількість запальних молекул.

Серед овочів, які можуть допомогти зменшити запальний процес в організмі, особливо виділяються такі:

Хрестоцвіті овочі: Вони включають капусту, броколі, бок-чой, капусту, брюссельську капусту, мангольд, крес-салат, зелень і цвітну капусту. Всі ці овочі багаті клітковиною та антиоксидантами, такими як вітаміни C, E і A, флавоноїди та особливо сульфорафан, який може зменшити запалення. Часник і цибуля: Вони містять велику кількість клітковини та антиоксидантів, таких як вітаміни C, A та фенольна кислота. Часник також містить сірковмісні сполуки, які можуть зменшити запалення. Темна листова зелень: Ці овочі багаті клітковиною та антиоксидантами, включаючи вітаміни C, A, каротиноїди і поліфеноли, такі як кверцетин. Фіолетова кукурудза: Цей вид кукурудзи містить антоціани, що надають йому фіолетовий колір, а також інші антиоксиданти, такі як вітаміни C, E та B2. Інші сорти кукурудзи також містять вітаміни, поліфеноли та клітковину. Помідори: Вони багаті клітковиною та антиоксидантами, такими як вітаміни C, A, лікопін та інші каротиноїди. Також важливо включати до раціону приготовлені помідори, оскільки вітамін лікопін легше засвоюється організмом, коли вони готові в олії. Солодкий перець: Він містить велику кількість вітамину C та поліфенолу кверцетину, а також інші антиоксиданти та клітковину. Гриби: Різні види їстівних грибів, такі як портобело, шіїтаке та печериці, містять селен, вітаміни B2, B3 і поліфеноли, які зменшують запалення. Чайот: Цей зелений грушоподібний кабачок містить клітковину та антиоксиданти, такі як вітаміни C, B2 і B3, а також флавоноїди.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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