Які страви категорично не можна ставити на стіл на Новий Рік-2025

Новорічна ніч - особливий момент, коли кожен прагне не лише смачно відсвяткувати, але й залучити удачу на весь наступний рік. Символ 2025 року - Зелена Дерев'яна Змія - висуває особливі вимоги до святкового меню, тому варто уважно поставитися до вибору страв.

Характер символу року пов'язаний з мудрістю, витонченістю та обережністю. Відповідно, новорічний стіл має бути не лише багатим, але й естетичним, збалансованим і максимально натуральним. Про це пише ТСН.

Головні правила формування святкового меню включають акцент на легких, свіжих стравах з рослинними інгредієнтами. Перевага надається домашній, ретельно приготовленій їжі, в яку вкладено тепло та турботу.

Яких страв варто уникнути, плануючи святковий раціон? По-перше, повністю виключаються напівфабрикати та заморожені продукти. Змія віддає перевагу натуральності та свіжості, тому штучні та давно збережені інгредієнти її не зацікавлять.

Небажаними на святковому столі будуть жирні, важкі та надмірно калорійні страви. Зайві спеції, копченості та ковбасні вироби також не знайдуть схвалення. Натомість радимо зупинитися на делікатних стравах з риби або курки, приготованих простими рецептами.

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Особливо варто уникати бобових страв, які викликають відчуття тяжкості. Десерти також мають бути легкими - наприклад, ніжні муси або фруктові композиції замість масних тортів.

Головне в підготовці новорічного столу - дотримання балансу, легкості та натуральності. Страви повинні бути не лише смачними, але й естетичними, такими, що відображають вишуканість символу року.

Приготування їжі - це не просто кулінарний процес, а справжнє мистецтво. Вкладіть у приготування страв свою любов, creativity та турботу, і Зелена Дерев'яна Змія неодмінно оцінить вашу старанність, обдарувавши весь наступний рік гармонією та успіхом.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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